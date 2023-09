https://fr.sputniknews.africa/20230910/une-attaque-de-drone-fait-au-moins-30-morts-dans-la-capitale-du-soudan-1062013435.html

Une attaque de drone fait au moins 30 morts dans la capitale du Soudan

Une attaque de drone fait au moins 30 morts dans la capitale du Soudan

Une attaque de drone dimanche sur un marché ouvert au sud de la capitale soudanaise, Khartoum, a tué au moins 30 personnes, en plein conflit entre l'armée et...

En plus des 30 morts, des dizaines d'autres personnes ont été blessées lors de l'attaque dans le quartier de May à Khartoum, selon les médias qui citent des activistes et deux agents de santé de l'hôpital universitaire Bashair, où les blessés ont été soignés.Le groupe d’activistes a publié sur les réseaux sociaux des images montrant des corps enveloppés dans des draps blancs dans une cour ouverte de l’hôpital.Le Soudan est en proie, depuis avril, à des affrontements entre l'armée régulière et les Forces de soutien rapide (FSR), qui ont fait des milliers de morts et de blessés parmi la population civile.Plusieurs accords de cessez-le-feu entre les deux belligérants n'ont pas permis de mettre un terme à la violence dans le pays.Selon les estimations des Nations unies, plus de 4,8 millions de personnes ont été déplacées par le conflit qui sévit actuellement au Soudan.

