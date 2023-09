https://fr.sputniknews.africa/20230910/le-reveil-de-lafrique-portera-un-coup-fatal-a-leurope-selon-un-media-saoudien-1062015628.html

Le réveil de l'Afrique portera un "coup fatal" à l'Europe, selon un média saoudien

Le réveil de l'Afrique portera un "coup fatal" à l'Europe, selon un média saoudien

L’Europe risque d’être "frappée" par le réveil des pays africains, un "coup fatal" pour elle, selon le média saoudien Okaz. Celui-ci note que les mouvements de... 10.09.2023, Sputnik Afrique

Le réveil des pays du Sud, en particulier des États africains, portera un "coup fatal" à l'Europe, relate le journal gouvernemental saoudien Okaz.Selon le média, toute personne connaissant l'histoire de l'Europe et des États-Unis sait le "nombre de vies humaines perdues" sur lequel les États occidentaux modernes ont été fondés. Ces pays continuent à jouer le même "rôle destructeur" déguisé en "droits de l'homme et démocratie".Vers l’effacement du colonialismeLe journal Okaz a indiqué que les événements en Afrique, y compris le coup d’État au Niger, effraient les colonisateurs occidentaux. Il a précisé que l'un des objectifs de l'Otan en Ukraine était de "préserver l'unipolarité occidentale" dans le monde et d'"empêcher la Russie et la Chine de créer un nouvel ordre mondial".Mais une autre mission de l'Alliance a été d'"empêcher le réveil de l'Afrique". "Si la révolte des pays du Sud se poursuit, elle portera un coup fatal à l'Europe", a précisé le média.D’après Okaz, les mouvements de libération, qui ont émergé en Afrique ces dernières années, conduiront inévitablement à l'élimination des "dernières poches" du colonialisme européen.

