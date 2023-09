https://fr.sputniknews.africa/20230909/seisme-au-maroc-lalgerie-ouvre-son-espace-aerien-pour-les-vols-destines-a-laide-et-aux-blesses-1061989566.html

Séisme au Maroc: l’Algérie ouvre son espace aérien pour les vols destinés à l’aide et aux blessés

Tout en présentant "ses sincères condoléances au peuple marocain frère pour les victimes du tremblement de terre", l’Algérie a décidé de rouvrir son espace... 09.09.2023, Sputnik Afrique

Le séisme au Maroc ayant fait plus de 1.000 morts, l’Algérie a présenté dans un communiqué "ses plus sincères condoléances et sa sincère sympathie aux familles des victimes" et a décidé d’octroyer de l’aide.En outre, en signe de solidarité, l’Algérie a pris la décision de "rouvrir son espace aérien aux vols pour transporter l’aide humanitaire et les blessés."En 2021, un mois après avoir rompu ses relations avec le Maroc, l’Algérie a fermé son espace aérien aux avions civils et militaires immatriculés au Maroc.

