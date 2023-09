https://fr.sputniknews.africa/20230909/ce-pays-dafrique-du-nord-pret-a-investir-14-md-de-dollars-pour-construire-un-metro-1061985088.html

Ce pays d'Afrique du Nord prêt à investir 1,4 md de dollars pour construire un métro

L’Égypte, qui continue de restructurer son système ferroviaire, va reconfigurer le réseau ferroviaire entre Aboukir et Alexandrie en un système pour trains... 09.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-09T11:24+0200

2023-09-09T11:24+0200

2023-09-09T11:25+0200

L'Égypte s'apprête à investir largement dans son système de transport en lançant un nouveau projet de métro régional. Le projet estimé à 1,4 milliard de dollars américains vise à relier le centre-ville d'Alexandrie à la ville d'Aboukir, dans le nord-est du pays. La distance couverte sera de 21,7 kilomètres. La construction de ce métro a été lancée récemment, le gouvernement ayant fait appel à des partenaires de renom.Pour mettre en œuvre ce projet, Le Caire a choisi un consortium constitué d'Orascom Construction et du groupe français Colas Rail, relate l'Agence Ecofin. Ces deux entreprises ont déjà travaillé ensemble, notamment sur le métro du Grand Caire. Le groupe Thalès s'occupera des systèmes de signalisation, de télécommunication et de perception automatique des titres de transport.Perfectionner le réseau ferroviairePlusieurs institutions financières internationales, dont la Banque européenne d'investissement (BEI), la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), l'Agence française de développement (AFD) et la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures (AIIB) financeront les travaux.Le réseau devrait comprendre 20 stations tout au long du trajet. Les travaux devraient débuter ce mois-ci.L'Égypte poursuit ainsi d'importants travaux visant à remodeler son système ferroviaire, dont les infrastructures deviennent obsolètes, ce qui mène à des déraillements de trains et d’autres accidents. Le nouveau projet devrait aussi améliorer la sécurité des lignes et booster le tourisme.

