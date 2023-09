https://fr.sputniknews.africa/20230901/alger-quand-debuteront-les-travaux-dextension-du-metro-1061798152.html

Alger: quand débuteront les travaux d'extension du métro

Le ministère algérien des Transports a annoncé le démarrage prochain des travaux d'aménagement des stations du métro d'Alger et de pose des rails sur les... 01.09.2023, Sputnik Afrique

L'Algérie parvient à étendre progressivement son réseau de métro desservant la capitale dans une dynamique de minimisation des coûts d’exécution des travaux, rapporte l'agence Ecofin.Ainsi, le ministre des Transports, Youcef Chorfa, vient d'annoncer que les procédures de lancement des chantiers d'aménagement des stations, d'équipement du tunnel et la pose de rails sur les sections El-Harrach-Aéroport Houari Boumediene et Ain Naâdja-Baraki sont parachevés.Les axes en question s'étendront sur 9,5 km, avec 9 stations pour le premier et 6 km comprenant 6 stations pour le second.Hormis ces deux sections, plusieurs autres extensions sont prévues sur ce réseau. Ces différents chantiers sont engagés pour augmenter l’offre de ce service devenu l’une des principales options de transport en commun de la capitale algérienne, indique l'agence.Depuis sa mise en exploitation, le flux de passagers empruntant ce réseau a connu une hausse importante passant de 11,3 millions de voyageurs par an en 2012 à plus de 45,3 en 2019, rappelle Ecofin.

