"Il est stupide de parler de l'inévitabilité d'une guerre chaude" Russie-USA, dit un ex-agent US

"Nous ne pouvons pas gagner une guerre contre la Russie", a déclaré Scott Ritter, ancien officier de renseignement américain, sur la chaîne YouTube U.S. Tour of Duty. Il a ainsi répondu à une récente réplique de Tucker Carlson. Le journaliste américain avait prédit cette semaine "une guerre chaude" entre les États-Unis et la Russie l'année prochaine.Les généraux ne sont pas des "suicidaires"En s'interrogeant sur l'endroit où ces éventuelles hostilités pourraient avoir lieu, il a indiqué que les États-Unis ne pourraient l'emporter sur la Russie ni en Syrie, ni en Ukraine, ni en Europe. Les généraux en sont conscients, c'est pourquoi Tucker Carlson a tort, a-t-il réitéré.Selon lui, les généraux ne sont pas des "suicidaires", selon lui.Scott Ritter est connu pour sa position conséquente de sceptique à l'égard de la "campagne ukrainienne" des États-Unis.

