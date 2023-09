https://fr.sputniknews.africa/20230906/accord-cerealier-si-loccident-naccepte-pas-cette-main-tendue-de-la-russie-il-perdra-1061930016.html

Accord céréalier: "Si l’Occident n’accepte pas cette main tendue de la Russie, il perdra"

Accord céréalier: "Si l’Occident n’accepte pas cette main tendue de la Russie, il perdra"

Vladimir Poutine a reçu son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Le Président russe a rappelé, que la balle était dans le camp des Occidentaux pour réactiver... 06.09.2023, Sputnik Afrique

Accord céréalier: «Si l’Occident n’accepte pas cette main tendue de la Russie, il perdra» Vladimir Poutine a reçu son homologue turc Recep Tayyip Erdogan à Sotchi. Durant cette rencontre, le Président russe a rappelé une fois de plus que la balle était dans le camp des Occidentaux pour réactiver l’accord céréalier, expiré depuis deux mois. Pour Sputnik Afrique, un membre du conseil d’administration de l’Association des engrais de l’Afrique de l’Ouest a commenté cette annonce.

"Quand on connaît la grande capacité de production agricole russe, aujourd'hui, si l'Occident n'accepte pas cette main tendue là de la Russie, je pense qu'il sera le premier à perdre. Aujourd'hui, on a vu ce qui s'est passé avec les engrais et les céréales. 70% sont allés vers ces pays développés. Donc ça veut dire que c'est comme si ce sont eux qui ont en premier besoin de ces produits. Donc nous ne pensons pas qu'il serait logique aujourd'hui de refuser la main tendue que M. Vladimir Poutine donne, c'est-à-dire que l’on reprend l'accord céréalier et derrière, on permet à la Russie de continuer effectivement à commercer", a déclaré M.Niang sur une éventuelle reprise de l’accord céréalier. Retrouvez également dans ce numéro:- Arkadi Zlochevsky, président de l’Union russe des céréales, s’est prononcé sur les perspectives de livraisons de blé russe en Algérie et sur une éventuelle reprise de l’accord céréalier.-Alexei Saltykov, ambassadeur russe en Côte d’Ivoire et au Burkina Faso, sur les problématiques réelles du continent africain en matière de sécurité alimentaire.- Amadou Bounty Diallo, docteur en philosophie et anthropologie, professeur à l'université de Niamey, sur la situation actuelle au Niger.- Natalia Pshenichnaya, directrice adjointe du travail clinique et analytique à l'Institut central de recherche en épidémiologie de Rospotrebnadzor, docteur en sciences médicales, professeur, membre de l'équipe envoyée en République du Congo pour lutter contre une épidémie d’infections intestinales.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast !Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

