Le premier avion civil a atterri au Soudan depuis le début du conflit – vidéo

Le premier avion civil a atterri au Soudan depuis le début du conflit – vidéo

D’après une chaîne de télévision, un aéroport soudanais a vu un premier avion civil atterrir sur ses pistes depuis le début des affrontements dans le pays... 05.09.2023, Sputnik Afrique

Un avion civil a atterri à l'aéroport de Port-Soudan pour la première fois depuis le début du conflit armé au Soudan, rapporte la chaîne Asharq TV.Selon le média, il s’agit d’un vol effectué par la compagnie EgyptAir ce 5 septembre.En outre, EgyptAir a annoncé le 29 août la reprise dès septembre des vols directs réguliers avec le Soudan.De son côté, l'Autorité de l'Aviation civile du Soudan a informé mi-août de l'ouverture de l'espace aérien à l'est du pays, fermé depuis avril.Conflit au SoudanDepuis le 15 avril dernier, les combats font rage au Soudan entre les FSR, sous le commandement de Dogolo, et l'armée régulière. Les parties échangent des déclarations contradictoires sur les succès des opérations militaires, après avoir lancé une guerre de l'information à grande échelle dans les médias et sur les réseaux sociaux. Fin juillet, les parties au conflit ont stoppé les négociations qui se déroulaient depuis mai à Djeddah.

