Des diplomates et ressortissants russes évacués du Soudan

Des diplomates et ressortissants russes évacués du Soudan

Des affrontements continuent au Soudan. Après avoir transféré son ambassade de Khartoum à Port-Soudan, Moscou a annoncé l'évacuation de certains employés de la... 01.08.2023

Une partie des collaborateurs de l’ambassade de Russie au Soudan, transférée le 28 juillet de Khartoum à Port-Soudan à cause des affrontements continus dans la capitale, ont été évacués en Russie, a annoncé ce 1er août le ministère russe des Affaires étrangères.Conflit qui continuePeu avant, le porte-parole de la Défense soudanaise Nabil Abdullah avait déclaré à Sputnik que des milliers de mercenaires étrangers avaient traversé les frontières du pays depuis le début du conflit armé en avril pour faire la guerre aux côtés des Forces paramilitaires de soutien rapide (FSR). Selon le responsable, nombre d’entre eux possèdent des cartes d’identité et passeports étrangers prouvant qu’il s’agisse d’étrangers, de ressortissants de divers pays alliés aux FSR.Des affrontements entre l’armée régulière soudanaise dirigée par le général Abdel Fattah et les Forces paramilitaires de soutien rapide (FSR) du général Mohamed Hamdane Daglo ont éclaté le 15 avril. L'épicentre du conflit se trouvait dans la capitale du Soudan, Khartoum.

