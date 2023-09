https://fr.sputniknews.africa/20230905/le-nouveau-chef-ukrainien-de-la-defense-va-realiser-les-projets-us-selon-un-media-turc-1061905784.html

N’ayant aucune expérience militaire, le nouveau chef de la Défense est le porte-parole et l’exécuteur des plans américains en Ukraine, suggère le quotidien... 05.09.2023, Sputnik Afrique

Le nouveau ministre ukrainien de la Défense Roustem Oumerov agira sous la houlette des États-Unis, a avancé le quotidien turc Aydinlik en évoquant ses liens de longue date avec Washington.Selon le média, il représente et réalise les projets américains en Ukraine.Ancien chef du Fonds des biens de l’État ukrainien, Roustem Oumerov n’a aucune expérience militaire. Il a fait ses études à l'internat de Crimée pour les enfants surdoués, lequel recevait le soutien de l’organisation turque FETÖ pendant la période ukrainienne, indique le média en se référant à ses sources. Il est à noter que le leader de FETÖ est Fethullah Gülen, qui a de forts liens avec les États-Unis où il habite depuis 1999. Selon Ankara, il a été l’organisateur de la tentative de coup d’État militaire en Turquie en 2016.De plus, le nouveau ministre ukrainien a participé dans sa jeunesse au programme d'échange de futurs leaders (FLEX) du département d'État américain. Son frère Aslan a également étudié à l’internat de Crimée et est affilié au FETÖ. À Kiev, les deux frères sont considérés comme des "enfants de l'Amérique", poursuit Aydinlik.Démission de ReznikovUn remaniement, en plein conflit militaire, a été annoncé par le Président ukrainien le 3 septembre, après qu’il a accepté la démission d’Oleksiy Reznikov.Si l’ex-ministre explique que son départ vient de sa propre initiative, les médias occidentaux ont largement relayé le fait que cela intervient en pleine campagne de lutte contre la corruption. M. Reznikov, ainsi que le ministère de la Défense même, est devenu à plusieurs reprises la cible de critiques en raison de scandales de corruption.Ainsi, en janvier dernier, l'agence UNIAN et le journal Zerkalo Nedeli ont publié les résultats d'une enquête journalistique. Les auteurs, se basant sur plusieurs documents, ont découvert que le département militaire achetait des produits pour le personnel deux ou trois fois plus cher que vendu dans Kiev. M.Reznikov a qualifié ces publications d’intox afin de dénigrer la direction du ministère et a expliqué les données des factures publiées comme "une erreur dans la conversion des pièces en kilogrammes".Un autre scandale, appelé "jacket gate", concerne un contrat portant sur les fournitures de l'armée signé avec une entreprise turque. Ainsi, l'Ukraine aurait dû recevoir 4.900 vestes pour 142.000 dollars, mais le prix final était de l'ordre de 421.000 dollars. De plus, il s'est avéré que le fournisseur n'était pas turc, mais se trouvait dans la région de Zaporojié.Selon des médias, Oleksiy Reznikov pourrait être nommé ambassadeur ukrainien à Londres.

