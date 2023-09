https://fr.sputniknews.africa/20230904/un-bebe-sauve-de-decombres-en-algerie-4-heures-apres-un-effondrement-dimmeuble--images-1061864798.html

Un bébé sauvé de décombres en Algérie 4 heures après un effondrement d’immeuble – images

Un bébé sauvé de décombres en Algérie 4 heures après un effondrement d’immeuble – images

Coincé sous les débris d’un bâtiment s’étant effondré dans une wilaya algérienne, un bébé a survécu jusqu’à l’arrivée des secours. Le drame a causé 17 blessés. 04.09.2023, Sputnik Afrique

Un sauvetage miraculeux s’est produit récemment à El-Bouni, en Algérie. Une enfant de 10 mois a passé quatre heures sous les décombres d’un immeuble ayant pris feu le 2 septembre, et dont une partie s’est effondrée, relate Algérie 360.Ce sont les services de la protection civile de la wilaya d’Annaba qui ont sauvé le bébé, coincé sous les débris.L’enfant a été rapidement hospitalisé et est en bonne santé, d’après le communiqué de la protection civile d’Annaba.Selon un communiqué de la Cour d’Annaba, 17 personnes ont été blessées en tout.Les causes de l’effondrementComme l’indique le média, l’effondrement de l’immeuble s’est produit à cause d’une explosion. Le drame est dû à une fuite de gaz dans un appartement. Les services de la protection civile, cités par Algérie 360, ont confirmé cette version.

