Des trottinettes électriques guidées par télépathie: la Russie innove

La société russe de partage de trottinettes Whoosh et le laboratoire russe de biotechnologie Neiry sont les premiers au monde à avoir testé des trottinettes électriques contrôlées par le pouvoir de la pensée, permettant d’ajuster la vitesse sans l'utilisation des mains, mais grâce à l'activité des ondes cérébrales, a déclaré le service de presse de Whoosh.Un projet expérimentalSelon le communiqué, il s'agit de la première expérience de ce type au monde. Un prototype fonctionnel a été assemblé par les développeurs de Whoosh et a passé les tests haut la main.Un dispositif technique mis en placeLes ingénieurs ont utilisé l’interface neuronale Neiry dans le cadre de leur expérience. Ce dispositif capte des signaux du cerveau humain en en faisant un électro-encéphalogramme. Cela permet d’évaluer l'état de l’organe: sa charge cognitive, la fatigue, le stress et la concentration. Les développeurs ont connecté Neiry à un ordinateur, lui-même relié à une trottinette électrique Whoosh Segway Ninebot.Pendant le test, des algorithmes ont analysé le niveau d’attention de l'utilisateur et les développeurs l'ont associé à la vitesse de la trottinette.

