Des trottinettes électriques en or massif proposées par une société russe - photo

Des trottinettes électriques en or massif proposées par une société russe - photo

La société russe Caviar a annoncé la commercialisation depuis le mois d’octobre de trottinettes électriques en or massif 18 carats. Le prix de ces moyens de... 30.10.2022, Sputnik Afrique

Spécialisée dans les smartphones de luxe, l’entreprise russe Caviar a fait savoir en août dernier qu’elle allait proposer à ses clients une nouveauté époustouflante, à savoir des trottinettes électriques dont certaines pièces sont en or massif 18 carats.Ce n’est toutefois pas la société elle-même qui fabrique ces véhicules, elle y ajoute seulement sa décoration luxueuse, comme c’est le cas de ses smartphones ornés de pierres et métaux précieux. Les deux-roues en question sont en fait des Dualtron X2 conçus par le constructeur sud-coréen Minimotors.Considérées comme les trottinettes les plus puissantes au monde, elles peuvent atteindre les 100 km/h, avec une autonomie de 150 km. Le prix annoncé du véhicule baptisé Thunderball est d’environ 50.000 euros.Un projet ambitieuxL’entreprise avait annoncé que la commercialisation des véhicules devrait commencer à partir du 1er octobre.La précommande a été ouverte en août. Il est depuis possible de commander la trottinette d’avance sur le site de Caviar, mais il n’est toutefois pas clair si le modèle est déjà disponible à la livraison.

