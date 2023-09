https://fr.sputniknews.africa/20230903/larmee-russe-a-frappe-avec-des-drones-des-installations-de-stockage-de-carburant-ukrainiennes-1061831661.html

L’armée russe a frappé avec des drones des installations de stockage de carburant ukrainiennes

L’armée russe a frappé avec des drones des installations de stockage de carburant ukrainiennes

Plus de 650 soldats neutralisés, cinq stocks de munitions et deux postes de gestion de drones rasés, un chasseur MiG-29 abattu… La Défense russe a rendu public... 03.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-03T15:32+0200

2023-09-03T15:32+0200

2023-09-03T15:32+0200

donbass. opération russe

russie

ukraine

opération militaire

bilan

ministère russe de la défense

pertes

m142 himars

jdam (joint direct attack munition)

drone

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0c/1c/1057413461_0:68:3403:1982_1920x0_80_0_0_d7d3f1b1c12a9e83eb02fd51ac8ae601.jpg

L’armée russe a réalisé une frappe groupée avec des drones contre des installations de stockage de carburant destinées à l'approvisionnement du matériel militaire de Kiev dans la nuit du 2 au 3 septembre. La cible atteinte se trouvait dans le port maritime ukrainien de Reni, dans la région d’Odessa, selon le bilan du ministère russe de la Défense publié ce 3 septembre.Durant la période mentionnée, la défense antiaérienne russe a abattu un chasseur ukrainien MiG-29 dans la région de Zaporojié.Pertes humainesLors de ces combats, les troupes russes ont neutralisé près de 655 militaires ukrainiens, dont jusqu’à 250 sur l’axe de Donetsk.Par ailleurs, les forces de Kiev en ont perdu plus de 125 autres dans la zone du sud de Donetsk et plus de 130 dans celle de Zaporojié. Sur l’axe de Koupiansk, leurs pertes s’élèvent jusqu’à 40 soldats. Enfin, jusqu’à une cinquantaine d’hommes ont été éliminés sur l’axe de Krasny Liman et jusqu’à 60 sur celui de Kherson.Armes mises hors serviceParmi les pièces d'artillerie occidentales mises hors service figurent cinq systèmes d’artillerie américains M777, trois obusiers légers américains M119 et deux canons automoteurs polonais Krab.De plus, l’armée russe a réduit en cendres un obusier D-20, trois obusiers D-30 et un Msta-B.En outre, cinq entrepôts ukrainiens de munitions et deux postes de gestion de drones ont aussi été bombardés.Les forces armées russes ont également intercepté cinq roquettes de HIMARS, une bombe guidée JDAM et 34 drones. Au total, en 24 heures, les frappes russes ont visé du personnel et du matériel militaire dans 119 zones.

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, ukraine, opération militaire, bilan, ministère russe de la défense, pertes, m142 himars, jdam (joint direct attack munition), drone