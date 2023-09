La Côte d'Ivoire annonce les premiers résultats des élections locales

https://fr.sputniknews.africa/20230903/la-cote-divoire-annonce-les-premiers-resultats-des-elections-locales-1061838324.html

La Commission électorale centrale de la Côte d'Ivoire a annoncé les premiers résultats des élections locales organisées le 2 septembre, à deux ans de la... 03.09.2023, Sputnik Afrique

Le parti au pouvoir en Côte d'Ivoire arrivait en tête dans les premières communes dont les résultats ont été proclamés ce dimanche 3 septembre, après des élections locales qui se sont tenues la veille, selon la Commission électorale indépendante (CEI).À la mi-journée, les résultats ont été dévoilés dans une quarantaine de communes sur les 201 qui étaient en jeu le 2 septembre. Dans 25 d'entre elles, le Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) arrive en tête, neuf étant remportées par des candidats indépendants et quatre par l'opposition. Parmi les cadres du parti au pouvoir, la ministre de la Femme, Nasseneba Touré a notamment été réélue à Odienne (nord-ouest). Les résultats des municipales, ainsi que ceux des 31 conseils régionaux renouvelés samedi, seront dévoilés au compte-goutte tout au long de la journée de dimanche par la CEI.Au total, 30.419 candidats ont été en lice lors des élections municipales dans 201 communes, et 5.247 pour les régionales dans 31 régions.Le parti du Président Alassane Ouattara, le RHDP, a affronté les deux principales forces d’opposition, à savoir, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire-Rassemblement démocratique africain (PDCI-RDA), d'Henri Konan Bédié, décédé à quelques semaines du scrutin, et le Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire (PPA-CI) de l’ancien Président Laurent Gbagbo.

