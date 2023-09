https://fr.sputniknews.africa/20230902/les-ivoiriens-aux-urnes-pour-les-elections-municipales-et-regionales-1061812493.html

Les Ivoiriens aux urnes pour les élections municipales et régionales

Quelque huit millions d'Ivoiriens sont appelés aux urnes samedi pour désigner les conseillers dans 201 communes et 31 régions, à deux ans de la prochaine... 02.09.2023, Sputnik Afrique

Au total, 30.419 candidats sont en lice lors des élections municipales dans 201 communes, et 5.247 pour les régionales dans 31 régions.Le parti du Président Alassane Ouattara, le RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix), affrontera deux principales forces d’opposition, à savoir, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire-Rassemblement démocratique africain (PDCI-RDA), d'Henri Konan Bédié, décédé à quelques semaines du scrutin, et le Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire (PPA-CI) de l’ancien président Laurent Gbagbo, créé en 2021 après son retour dans le pays.La campagne électorale s'est globalement déroulée dans le calme, sans incident majeur, trois ans après la présidentielle de 2020 où des troubles avaient fait au moins 85 morts.Les résultats définitifs sont attendus la semaine prochaine.

