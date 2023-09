https://fr.sputniknews.africa/20230901/un-colonel-algerien-explique-comment-kiev-met-en-danger-les-vols-civils-avec-ses-drones-1061799512.html

Un ex-colonel algérien explique comment Kiev met en danger les vols civils avec ses drones

Un ex-colonel algérien explique comment Kiev met en danger les vols civils avec ses drones

Dans la nuit du mardi au mercredi 30 août sur fond d’une attaque massive de drones ukrainiens, plusieurs vols de passagers à destination de Moscou, dont l’un... 01.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-01T21:48+0200

2023-09-01T21:48+0200

2023-09-01T22:10+0200

algérie

russie

ukraine

drone

attaque

centrale nucléaire de zaporojié

opinion

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104235/29/1042352954_0:50:2432:1418_1920x0_80_0_0_39d46f9b74fb68506ecf12f307bccc60.jpg

Lancés par Kiev contre la Russie, des drones croisent souvent les routes empruntées par les avions civils et mettent ainsi en danger la vie des passagers, constate Mokhtar Saïd Mediouni, ancien colonel de l’armée de l’air algérienne, expert en questions sécuritaires et de défense.Dans ce contexte il trouve "tout à fait normal" que le 30 août, lors d’une nouvelle attaque de drones, le contrôle aérien de la Fédération de Russie a ordonné, par précaution, à un avion d’Air Algérie à destination de Moscou de dévier sur Saint Pétersbourg.L’Ukraine est "la bête blessée"Il constate, en outre, que pas mal de belligérants "font fi de la réglementation, des us et coutumes" en matière de guerre pour utiliser justement les réflexions en radar des avions de transport afin de faire passer leurs avions de combat ou passer leurs drones.Tout en pointant la responsabilité des Occidentaux pour ce qui se passe, l’homme déplore le fait qu’"il n'y a plus de règles dans cette guerre".

algérie

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

algérie, russie, ukraine, drone, attaque, centrale nucléaire de zaporojié, opinion