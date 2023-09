https://fr.sputniknews.africa/20230901/multiples-attaques-de-drones-ukrainiens-contre-des-villes-russes-dont-pres-dune-centrale-nucleaire-1061776854.html

Multiples attaques de drones ukrainiens contre des villes russes, dont près d’une centrale nucléaire

Multiples attaques de drones ukrainiens contre des villes russes, dont près d'une centrale nucléaire

Plusieurs bâtiments ont été endommagés ce 1er septembre dans une attaque de drones ukrainiens contre la ville de Kourtchatov, où se trouve la centrale... 01.09.2023, Sputnik Afrique

russie

ukraine

koursk

centrale nucléaire

belgorod

drone

Le gouverneur de la région de Koursk, frontalière de l’Ukraine, a fait part d’une attaque de drones ukrainiens au matin de ce 1er septembre. Ceux-ci ont visé la ville de Kourtchatov, en périphérie de Koursk, où se trouve la centrale nucléaire du même nom.La frappe du drone ukrainien n’a pas eu d’impact sur le fonctionnement de la centrale nucléaire de Koursk, selon la chaîne Telegram du site.Ce n’est pas la première fois que la ville de ce site nucléaire, faisant partie des quatre plus grands en Russie, est la cible d’une attaque ukrainienne. Mi-juillet 2023, un drone y a chuté, endommageant un immeuble.Deux autres régions concernéesEn outre, ce 1er septembre, le ministère russe de la Défense a annoncé avoir repoussé une tentative d’attaque terroriste de Kiev avec un drone dans la région de Belgorod, aussi frontalière de l’Ukraine. L'appareil a été détruit par les forces de défense aérienne.Toujours durant cette matinée, les forces de défense aérienne ont empêché une autre tentative d’attaque terroriste de Kiev avec un drone de type avion. Le drone a été détruit dans la région de Moscou.Dans les trois principaux aéroports de Moscou, à savoir de Vnoukovo, de Domodedovo et de Cheremetievo, au moins 61 vols ont déjà été retardés et 23 annulés ce vendredi matin, selon les tableaux de bord.Des attaques devenues récurrentesLes forces de Kiev tentent régulièrement d’attaquer la partie centrale de la Russie à l’aide de drones. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré le 30 août que cela confirme la nature terroriste du régime de Kiev, les drones ne pouvant pas parcourir de longues distances sans recevoir de données des satellites occidentaux.

