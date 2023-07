https://fr.sputniknews.africa/20230714/drone-tombe-pres-de-la-centrale-de-koursk-zakharova-denonce-le-terrorisme-nucleaire-de-loccident-1060533515.html

Drone tombé près de la centrale de Koursk: Zakharova dénonce "le terrorisme nucléaire" de l’Occident

Drone tombé près de la centrale de Koursk: Zakharova dénonce "le terrorisme nucléaire" de l’Occident

Après qu’un drone a explosé ce vendredi 14 juillet à proximité de la centrale nucléaire de Koursk, la porte-parole de la diplomatie russe a mis en boîte les... 14.07.2023, Sputnik Afrique

"Celui qui creuse une fosse y tombe."Après qu’un drone ukrainien a explosé à Kourtchatov, non loin de la centrale nucléaire de Koursk, un avertissement a été adressé aux pays fournissant des drones à l’Ukraine par Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères.Et d’ajouter que les habitants de ces pays doivent comprendre que "leurs gouvernements sponsorisent le terrorisme nucléaire appliqué par le régime de Kiev".Tentative d’attaque de droneCette nuit, un drone a chuté à Kourtchatov, ville satellite de la centrale nucléaire de Koursk, en Russie. Les débris de l'engin ont endommagé un immeuble, une partie des vitres a été soufflée.Aucune victime n’est cependant à déplorer et les sites cruciaux sont restés intacts, a rassuré le gouverneur de la région Roman Starovoït sur sa chaîne Telegram.Le patron de Rosatom Alekseï Likhatchev a fait savoir que toutes les mesures étaient prises pour assurer la sécurité des centrales nucléaires russes.La centrale de Koursk est située au bord de la rivière Seïm à Kourtchatov, à 40 kilomètres à l'ouest de Koursk. Elle fait partie des quatre plus grandes centrales électriques russes, tous types confondus.Ce vendredi 14 juillet, la défense des sites critiques était à l’ordre du jour d’une réunion de Vladimir Poutine avec les membres permanents du Conseil de sécurité russe.

