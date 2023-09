https://fr.sputniknews.africa/20230901/satan-2-le-missile-intercontinental-sarmat-desormais-en-service-dans-larmee-russe-1061791121.html

"Satan 2": le missile intercontinental Sarmat désormais en service dans l’armée russe

La Russie a mis en service le missile stratégique intercontinental Sarmat, selon le patron de l’agence Roscosmos. Sa mise en service dès 2023 a été annoncée... 01.09.2023, Sputnik Afrique

Chose promise, chose due.Intervenant devant des diplômés d’établissements de formation militaire le 21 juin, Vladimir Poutine avait fait savoir que les forces armées russes allaient recevoir des systèmes stratégiques Sarmat, surnommés en Occident "Satan 2" .Ce 1er septembre, la promesse s’est réalisée, selon le PDG de l’agence Roscosmos Iouri Borissov.Pourquoi il est redoutableLe RS-28 Sarmat est un missile balistique intercontinental russe de nouvelle génération, basé en silo, à trois étages et à carburant liquide. Il est équipé d’une tête mirvée dont le poids peut atteindre 10 tonnes. Il peut être équipé de 10 à 15 ogives, de deux dizaines de planeurs hypersoniques Avangard ou d'une combinaison d'ogives et de contre-mesures, y compris des ogives factices destinées à distraire et à tromper les défenses antimissiles ennemies.Son premier tir avait été effectué le 20 avril 2022 depuis le cosmodrome de Plessetsk, dans le nord du pays.L'Otan désigne cette arme comme le missile "SS-X-29" ou "SS-X-30", mais les médias occidentaux l'appellent souvent "Satan 2", probablement en raison des associations terrifiantes de ce terme avec le mal et la souffrance.La nomenclature "Satan 2" provient en fait de l'appellation Otan "SS-18 Satan" utilisée pour le missile R-36M, le système de missiles que le Sarmat est censé remplacer, mais qui n'a jamais été utilisé par l'armée russe.

