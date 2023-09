https://fr.sputniknews.africa/20230901/le-prix-du-concentre-duranium-bat-un-record-et-la-situation-au-niger-en-est-la-raison-1061793377.html

Le prix du concentré d’uranium bat un record, et la situation au Niger en est la raison

Non seulement les inquiétudes concernant l’approvisionnement en gaz sont montées d'un cran à la suite de la prise du pouvoir par les militaires au Niger, mais... 01.09.2023, Sputnik Afrique

Le prix du concentré d’uranium en août a atteint un record en 16 mois de 58,8 dollars la livre (0,45 kg) en raison du coup d’État survenu au Niger fin juillet, ce pays étant l’un des principaux fournisseurs d’uranium. Les préoccupations sont également liées à la stabilité de l’approvisionnement en gaz naturel, note le Financial Times (FT) en citant les données de la société d'analyse Uranium Exchange Company.Le Niger est le septième producteur d'uranium au monde avec 5% de la production mondiale.La demande mondiale de ce métal lourd a dépassé l'offre annuelle entre 2018 et 2022 et le marché mondial "connaît un grand changement". On craint de plus en plus que les événements survenant dans le pays africain ne perturbent l'approvisionnement en uranium, car une partie des employés de la société Orano, spécialisée dans la production de combustible nucléaire pour les centrales nucléaires françaises et l'extraction d'uranium au Niger, ont été évacués du pays.Un intérêt croissantLes sociétés énergétiques manifestent un regain d’intérêt pour l’énergie nucléaire en raison de l’impact du conflit en Ukraine sur l’approvisionnement en gaz et des pressions exercées pour réduire l’utilisation des combustibles fossiles et les émissions de carbone, ajoute le FT.Les investisseurs, qui se tournent de plus en plus vers des fonds liés à l'uranium, parient sur le fait que les gouvernements continueront à investir dans l'énergie nucléaire et à prolonger la durée de vie des réacteurs obsolètes dans le contexte de problèmes de sécurité énergétique dus à l'opération spéciale russe en Ukraine, selon le Financial Times.

