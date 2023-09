https://fr.sputniknews.africa/20230901/conflit-en-ukraine-la-defense-russe-partage-son-bilan-hebdomadaire-avec-presque-300-drones-detruits-1061792532.html

Conflit en Ukraine: la Défense russe partage son bilan hebdomadaire avec presque 300 drones détruits

Conflit en Ukraine: la Défense russe partage son bilan hebdomadaire avec presque 300 drones détruits

L'armée russe a abattu en une semaine quatre avions de combat et un hélicoptère ukrainiens, mais aussi 281 drones et de nombreuses pièces d'artillerie, selon... 01.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-01T16:36+0200

2023-09-01T16:36+0200

2023-09-01T16:37+0200

donbass. opération russe

défense

conflit ukrainien

ukraine

russie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/06/05/1059722650_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3c349c1bdbb7dfbaa64c3969a1360410.jpg

Entre le 25 août et le 1erseptembre, les forces armées russes ont réalisé cinq frappes groupées avec des armes de haute précision et de longue portée, basées en mer et dans les airs, sur des postes de commandement, des centres de reconnaissance radio, des infrastructures portuaires, des dépôts de munitions et des aérodromes ukrainiens, a indiqué ce vendredi la Défense russe.Ces frappes ont détruit entre autres des ateliers d'assemblage de drones maritimes utilisés par Kiev pour des actes terroristes, ainsi que des systèmes de défense aérienne, des lance-roquettes multiples et des blindés.Durant la semaine écoulée, la situation a été la plus difficile sur les axes de Donetsk et de Zaporojié. Sur ce dernier, l'Ukraine a entrepris 44 tentatives d'attaque contre les positions russes, qui ont toutes été repoussées, selon le ministère. 24 véhicules blindés de combat, 28 autres véhicules et 45 pièces d'artillerie ont été balayés.Un débarquement ratéLes 29 et 30 août, l'aviation navale de la flotte de la mer Noire a sapé une tentative de débarquement d'unités ukrainiennes en Crimée en vue d'attentats terroristes. Des avions russes ont détruit quatre vedettes transportant jusqu'à 50 militaires ukrainiens, indique le communiqué.Des chasseurs russes et la défense antiaérienne ont abattu, en une semaine, quatre avions de combat et un hélicoptère ukrainiens. 35 projectiles de lance-roquettes multiples HIMARS, six bombes guidées JDAM, cinq missiles antiradar supersoniques HARM de fabrication américaine, un missile de croisière antinavire Neptune et un missile S-200 ont été interceptés.En outre, 281 drones, dont un drone de reconnaissance Tu-141 Strij, ont été détruits; 29 drones ukrainiens de type avion ont été abattus dans les régions ouest de la Russie.Pertes de Kiev sur les différents axes:

ukraine

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

défense, conflit ukrainien, ukraine, russie