Une vedette rapide ukrainienne frappée par un Su-30 russe en mer Noire

Un avion de combat russe Su-30 a frappé ce mercredi en mer Noire, à l'est de l'île des Serpents, une vedette rapide de l'armée ukrainienne avec son équipage. 30.08.2023, Sputnik Afrique

Une vedette rapide ukrainienne avec son équipage a été frappée ce mercredi par un avion de combat russe Su-30 en mer Noire, à l'est de l'île des Serpents.Un Su-30SM russe avait déjà détruit, le 22 août à l'est de l'île des Serpents, une vedette rapide de production américaine, Willard Sea Force, transportant des militaires ukrainiens.Auparavant, la Défense russe avait notifié la destruction par un avion de l'aviation navale de la flotte de la mer Noire de quatre vedettes rapides transportant des unités allant jusqu’à 50 personnes. Et dans la nuit du 21 au 22 août, un bateau ukrainien non loin de sites gaziers en mer Noire. Une île qui a défrayé la chroniqueL’île des Serpents est située à environ 45 kilomètres à l’est du delta du Danube, situé près de l’Ukraine et de la Roumanie. Elle a été liée à une campagne de désinformation de Kiev au début de l’opération militaire spéciale. L’île a été prise par les forces armées russes le 24 février 2022. Les autorités ukrainiennes insistaient sur le fait que les 13 militaires qui y sont morts avaient été tués pour leur refus de rendre les armes. Ils devaient être décorés par le Président Zelensky à titre posthume. Cependant, deux jours plus tard, la marine ukrainienne a annoncé que ceux-ci étaient vivants. De son côté, la Russie a déclaré qu’ils étaient détenus à Sébastopol et qu’ils allaient être renvoyés auprès de leurs familles. En juin 2022, les militaires russes ont annoncé avoir abandonné le lieu, en expliquant le retrait par la "bonne volonté" du Kremlin.

