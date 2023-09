https://fr.sputniknews.africa/20230901/ces-trois-pays-africains-dans-le-top-20-des-producteurs-de-fruits-de-la-planete-1061788272.html

Ces trois pays africains dans le top 20 des producteurs de fruits de la planète

L'Égypte, le Nigeria et l'Afrique du Sud figurent au classement des 20 pays produisant le plus de fruits frais au monde, d'après le site financier Insider... 01.09.2023, Sputnik Afrique

Ces dernières années, l’industrie mondiale de la production fruitière a connu une croissance significative, avec une demande croissante de la part des consommateurs du monde entier. Les principaux pays producteurs de fruits sont la Chine, l'Inde, les États-Unis, le Brésil et l'Espagne, relate le site financier Insider Monkey.Selon de récentes statistiques financières, en 2020, le marché des fruits frais a généré 674,5 milliards de dollars de revenus, avec un taux de croissance annuel attendu de 6,79% de 2023 à 2028.Le site a classé les principaux pays producteurs de fruits au monde en fonction du nombre de fruits produits en tonnes en 2020. Les données proviennent de la FAO (Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture). Trois pays africains figurent sur cette liste.Un marché croissantL'Égypte arrive 12e dans ce classement, avec une production fruitière totale de 14.733.617 tonnes, suivie du Nigeria (13e) avec 11.529.922 tonnes de production fruitière. L'Afrique du Sud est 20e, avec une production fruitière de 7.456.699 tonnes.En Afrique du Sud, le marché des fruits frais a atteint 2,06 milliards de dollars américains en 2020 et devrait croître chaque année de 5,79% de 2023 à 2028.Le marché des fruits frais au Nigeria est évalué en 2020 à 16,8 milliards de dollars et devrait croître annuellement de 11,55% entre 2023 et 2028. Cette industrie fruitière contribue de manière significative à l'économie du Nigeria en offrant des emplois à des millions de personnes, souligne Insider Monkey.Le marché des fruits frais en Égypte est évalué à 14,18 milliards de dollars en 2020 et devrait croître chaque année de 10,27% de 2023 à 2028.La Chine, l'Inde, le Brésil, la Turquie et le Mexique constituent le top 5.

