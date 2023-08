https://fr.sputniknews.africa/20230831/le-grand-skate-tour-levenement-incarnant-lesprit-olympique-bat-son-plein-a-moscou---video-1061773455.html

Le Grand Skate Tour: l’événement incarnant l’esprit olympique bat son plein à Moscou - vidéo

La fête des skateurs des quatre coins de la planète se déroule actuellement au parc Gorki, au cœur de la capitale russe. À cet événement d’importance... 31.08.2023, Sputnik Afrique

Pour la troisième fois, le Grand Skate Tour se déroule à Moscou. Se réclamant de l’esprit olympique et réunissant des skateurs du monde entier, ce festival international a commencé le 26 août et se terminera le 2 septembre. Actuellement, il bat donc son plein.Plus de 5.000 personnes issues de 40 pays différents participent au Grand Skate Tour 2023. L’Afrique y est représentée par des sportifs venus d’Algérie, d’Égypte, du Zimbabwe, du Kenya, de Madagascar, du Maroc, d’Ouganda, d’Éthiopie et d’Afrique du Sud.Au programme, des compétitions, des ateliers, des installations artistiques et des performances musicales, ainsi que des expositions et des documentaires.

