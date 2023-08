https://fr.sputniknews.africa/20230831/au-senegal-des-gabonais-reunis-devant-leur-ambassade-chasses-a-coup-de-lacrymogenes-1061755292.html

Au Sénégal, des Gabonais réunis devant leur ambassade chassés à coup de lacrymogènes

Des ressortissants gabonais se sont réunis mercredi devant l’ambassade du Gabon au Sénégal avant d'être dispersés par les forces de l’ordre à coup de gaz... 31.08.2023, Sputnik Afrique

À la suite du coup d’État survenu le 30 août au Gabon, des ressortissants gabonais se sont réunis devant leur représentation diplomatique à Dakar, au Sénégal.Les forces de l’ordre les ont dispersés à coup de gaz lacrymogènes, relate le site Seneweb.Les manifestants voulaient exprimer leur joie face au renversement du Président Bongo par les forces armées, selon le média Gabon media time. En témoignent des vidéos relayées sur les réseaux sociaux.Le coup d'ÉtatCependant, l’armée sénégalaise est rapidement intervenue, et les Gabonais ont été dispersés à coup de grenades lacrymogènes.Dans leur pays d'origine, la situation a été particulièrement tendue toute la journée de mercredi. Après l’annonce de la réélection d’Ali Bongo, au pouvoir depuis 14 ans, des militaires ont déclaré mettre "fin au régime en place". L'ancien Président et sa famille ont été placés en résidence surveillée et plusieurs personnalités de son gouvernement ont été arrêtées, ont annoncé les militaires.

