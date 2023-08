https://fr.sputniknews.africa/20230830/la-defense-russe-enumere-les-pertes-de-kiev-causes-par-la-russie-en-24h-1061742294.html

La Défense russe énumère les pertes de Kiev sur les champs de bataille en 24h

La Défense russe énumère les pertes de Kiev sur les champs de bataille en 24h

Moscou a frappé en 24 heures des postes de commandement et de reconnaissance ukrainiens et a détruit le quartier général d'un groupe tactique, des vedettes... 30.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-30T16:49+0200

2023-08-30T16:49+0200

2023-08-30T17:47+0200

donbass. opération russe

défense

russie

conflit ukrainien

ukraine

m142 himars

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103686/11/1036861131_0:0:901:506_1920x0_80_0_0_2bc171cdfa48ef57d5b1d25d10b65d26.jpg

Dans la nuit du 29 au 30 août, les forces armées russes ont porté une frappe groupée, avec des armes de haute précision et de longue portée basées en mer et dans les airs, sur des postes de commandement et de reconnaissance ennemis, a fait savoir ce mercredi le ministère russe de la Défense.En outre, le quartier général d'un groupe tactique et un centre de communications ont été détruits au cours de ces dernières 24 heures, selon le bilan quotidien de la Défense. Un avion de l'aviation navale de la flotte de la mer Noire a également frappé quatre vedettes rapides transportant des unités amphibies allant jusqu’à 50 personnes. La défense antiaérienne a intercepté un projectile de lance-roquettes multiple HIMARS et 28 drones.Pertes de Kiev sur les différents axes:

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

défense, russie, conflit ukrainien, ukraine, m142 himars