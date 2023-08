https://fr.sputniknews.africa/20230830/cet-homme-politique-peut-etre-nomme-president-gabonais-de-la-transition-selon-un-panafricaniste-1061749249.html

Cet homme politique peut être nommé président gabonais de la transition, selon un panafricaniste

Cet homme politique peut être nommé président gabonais de la transition, selon un panafricaniste

Un groupe de militaires gabonais a annoncé avoir pris le pouvoir dans le pays. Selon l'homme politique Privat Ngomo, qui livre ses analyses pour Sputnik... 30.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-30T18:30+0200

2023-08-30T18:30+0200

2023-08-30T18:30+0200

zone de contact

podcasts

afrique

gabon

coup d'etat

panafricanisme

souveraineté

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/08/1e/1061748839_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_09d68bc57b72cf128c80f089258705ed.jpg

Cet homme politique peut être nommé président gabonais de la transition, selon un panafricaniste Un groupe de militaires gabonais a annoncé avoir pris le pouvoir dans le pays. Selon l'homme politique Privat Ngomo, qui livre ses analyses pour Sputnik Afrique, il pourrait nommer à la présidence Jean Ping. Ce dernier a perdu de justesse l'élection présidentielle de 2016 - un résultat dont le candidat doutait de l'objectivité.

"Nous ne sommes pas surpris de ce coup d’État. Pendant la campagne présidentielle il y a eu deux camps. Le camp dans lequel j’étais, qui souhaitait une transition politique et pacifique pour éviter une transition militaire, et le camp qui voulait aller aux élections. Finalement les élections ont eu lieu, et nous qui voulions une transition, nous avons soutenu un candidat consensuel pour ne pas être en blocage", décrit la situation Privat Ngomo, responsable général du mouvement NewPower au Gabon et Président de l’Organisation Néopanafricaniste de Souveraineté, qui a été lui-même candidat à l’élection présidentielle de 2023.Retrouvez également dans ce numéro:- Brice Alain Mbadinga, directeur général de la compagnie gabonaise Fidelis EMF, sur la situation au Gabon après la prise du pouvoir par les militaires.- Sylvestre Ilboudo, journaliste burkinabé et rédacteur en chef d’Actuel Média sur la suspension de RFI et de France 24 au Gabon juste avant la prise de pouvoir par les militaires au pouvoir dans le pays.- Lamine Souleymane, journaliste indépendant nigérien, analyste des questions sécuritaires sur le bras de fer en cours entre Paris et Niamey et sur la situation actuelle dans le pays.- Lianhoué Imhotep Bayala, analyste politique burkinabé, sur le projet de l’UE sur le déploiement d’une nouvelle mission militaro-policière dans 4 pays africains.- Marc Sodomon, doctorant et enseignant à l’Université d’État du Génie civil de Moscou sur la mise en valeur de la culture africaine lors du festival Afrofest à Moscou.Notre revue d’actualité traitera des sujets suivants:- Le Mali donne les raisons de la création d’une école de guerre- la Minusma a fermé quatre camps et rapatrié un millier de Casques bleus du Mali- Vladimir Poutine ne se plaint pas des sanctions selon un média allemand.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

afrique

gabon

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

podcasts, afrique, gabon, coup d'etat, panafricanisme, souveraineté, аудио