https://fr.sputniknews.africa/20230829/bamako-explique-la-creation-dune-ecole-de-guerre-1061718611.html

Bamako explique la création d’une école de guerre

Bamako explique la création d’une école de guerre

Le chef du gouvernement de la Transition malienne a donné ses raisons de la création d'une école de guerre. Selon lui, lorsqu’un État possède des forces armées... 29.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-29T17:00+0200

2023-08-29T17:00+0200

2023-08-29T17:01+0200

choguel kokalla maïga

mali

armée

école

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/02/1c/1058034992_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_bd1ce5837e3ff1007d9a2c7444e6e6a6.jpg

Le Premier ministre de la Transition malienne Choguel Kokalla Maïga a expliqué, à l’occasion de sa visite à Mopti, ville située au centre du pays, le 27 août, l’idée de la création d’une école de guerre.Une armée vantéeEn vantant les militaires maliens, il a affirmé que la nation avait confiance en elles "en dépit d’une forte pression exogène". "Les forces armées de sécurité constituent le principal outil de décision des hommes politiques", a-t-il ajouté.Lorsqu’un État possède une armée sûre, il est bien adossé et peut se permettre de parler fort, a souligné le chef du gouvernement.En l’espace de deux ans, le Mali est parvenu à une hausse des salaires, a insisté Choguel Maïga lors de son discours. "Et ces augmentations sont surtout ressenties sur les petits salaires, ainsi que sur ceux des hommes en armes." Et d'insister en parlant des forces armées: "Il y a certains qui n’oublierons jamais de leur vie que c’est pendant la Transition qu’ils ont eu les augmentations nécessaires".

mali

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

choguel kokalla maïga, mali, armée, école