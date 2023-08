https://fr.sputniknews.africa/20230829/la-minusma-a-ferme-quatre-camps-et-rapatrie-un-milllier-casques-bleus-au-mali-1061709645.html

La Minusma a fermé quatre camps et rapatrié un milllier Casques bleus au Mali

L'organisation des Nations Unies a indiqué, lundi, que le retrait de sa Mission du Mali, en six mois après dix ans de présence, est une entreprise "complexe". 29.08.2023, Sputnik Afrique

Le Conseil de sécurité a pris la décision, le 30 juin dernier, de mettre un terme au mandat de la MINUSMA, conformément à la demande des autorités maliennes, demandant que la fermeture soit achevée avant le 31 décembre 2023. Intervenant lors d’une réunion du Conseil de sécurité consacrée à la situation au Mali, le chef de la MINUSMA, El-Ghassim Wane a relevé que la Mission a établi un groupe de travail intégré afin d’élaborer un plan de réduction et de retrait. Pour lui, “clôturer une mission bâtie sur une décennie en l’espace de six mois est une entreprise complexe et ambitieuse”. À ce jour, 1.096 Casques bleus auraient été rapatriés dans leurs pays respectifs, selon l'Onu. Ces départs s'inscrivent dans la première phase du plan de retrait qui s'est terminée vendredi dernier avec la fermeture d'un quatrième camp, celui de Ménaka (nord-est).Retrait des Casques bleuesCette entreprise implique le rapatriement de 12.947 personnels en uniforme, la séparation de 1.786 personnels civils, le rapatriement et/ou la relocalisation d'un chargement d'environ 5.500 conteneurs maritimes de matériel des contingents et appartenant à l'ONU et de près de 4.000 véhicules, ainsi que le fermeture et remise de 12 camps et d’une base opérationnelle temporaire aux autorités civiles maliennes, selon l’organisation internationale. Le retrait et la fermeture de la Mission se déroulent en deux phases jusqu'au 31 décembre, suivies de la période de liquidation, qui débutera le 1er janvier 2024.

