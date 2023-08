https://fr.sputniknews.africa/20230829/ambiance-de-peur-glacante-une-catastrophe-evitee-de-justesse-sur-un-avion-en-route-pour-le-ghana-1061709505.html

"Ambiance de peur glaçante": Une catastrophe évitée de justesse sur un avion en route pour le Ghana

"Ambiance de peur glaçante": Une catastrophe évitée de justesse sur un avion en route pour le Ghana

Le sang-froid dont l'équipage d’Air France a fait preuve sur un vol Paris-Accra a permis d’échapper à une catastrophe aérienne. Le personnel de bord a agi avec... 29.08.2023, Sputnik Afrique

ghana

france

accra

paris

catastrophe

Pendant que les passagers d’un vol Air France en route de Paris pour la capitale ghanéenne Accra somnolaient, une situation dangereuse s’est produite. Le 21 août, alors que l’Airbus A330 volait déjà depuis plus de trois heures, un incendie s’est déclaré à bord.Il s’est trouvé que l’incendie a été provoqué par la batterie au lithium d’un portable qui s’est enflammée et a explosé pour des raisons qui restent à déterminer.Le sang-froid de l'équipageLa réactivité du personnel a permis de prévenir le pire.Depuis que l’utilisation des portables et la possibilité de les recharger en vol sont possibles pour les passagers, les incidents comme celui-ci deviennent de moins en moins exceptionnels.Pour limiter les risques "d’emballement thermique", l’agence gouvernementale américaine (FAA) recommande aux passagers de maintenir leurs téléphones chargés à un niveau d’environ 30% et de ne pas les recharger pendant les vols.

