https://fr.sputniknews.africa/20230828/une-femme-donne-naissance-a-des-quintuples-a-alger-1061694373.html

Une femme donne naissance à des quintuplés à Alger

Une femme donne naissance à des quintuplés à Alger

En Algérie, une mère a donné naissance à des quintuplés par césarienne. Un événement qui n’avait pas été enregistré depuis des années. 28.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-28T18:11+0200

2023-08-28T18:11+0200

2023-08-28T18:11+0200

afrique

maghreb

algérie

bébé

maison de naissance

santé

alger

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/01/03/1054169035_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a9862c35252b758c747974c76f091a52.jpg

Un événement rare s’est produit le 27 août en Algérie. Une femme a donné naissance à cinq bébés dans le centre hospitalo-universitaire (CHU) Mustapha Pacha, à Alger. C’est ce qu'a fait savoir l’établissement médical sur sa page Facebook*.Selon la source, une césarienne a été nécessaire.La mère et ses nouveau-nés, trois filles et deux garçons, se portent bien, comme l’a indiqué l’établissement, en précisant que les médecins assuraient un suivi médical à la maman depuis sa 9e semaine de grossesse.D’après Algérie Presse Service, la dernière fois qu’un tel phénomène a eu lieu remontait à octobre 2021. Une femme de 35 ans avait ainsi donné naissance à quatre filles et un garçon, dans la commune de Bendaoud (wilaya de Relizane).*Meta (Facebook et Instagram) est interdit en Russie pour activités extrémistes.

afrique

maghreb

algérie

alger

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, maghreb, algérie, bébé, maison de naissance, santé, alger