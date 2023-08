https://fr.sputniknews.africa/20230828/les-forces-de-kiev-scieraient-des-armes-a-sous-munitions-pour-armer-des-drones-1061699161.html

Les forces de Kiev scieraient des armes à sous-munitions pour armer des drones

Les forces de Kiev scieraient des armes à sous-munitions pour armer des drones

C’est ce que l’on pourrait appeler une "dangereuse" invention. En effet, les forces armées ukrainiennes ont commencé à découper des munitions en grappe livrées... 28.08.2023, Sputnik Afrique

Les soldats des forces armées ukrainiennes scient des obus à sous-munitions occidentaux, en extraient des petits projectiles M42 et M46 et les utilisent comme obus pour drones, relate le site d’information The Drive. Des vidéos diffusées sur le réseau social X (anciennement Twitter) montrent des images qui auraient été tournées par le personnel de l’unité de drones "Achille", affectée à la 92e brigade mécanisée de l’armée ukrainienne.Des dégâts envisageablesSelon The Drive, le processus de démontage manuel du projectile au sol pose des "problèmes de sécurité", car cela pourrait causer d'énormes dégâts.Les obus de 155 mm à sous-munitions DPICM montrées dans la vidéo sont extrêmement "sensibles" et peuvent facilement exploser en cas de mauvaise manipulation, souligne-t-il.Armes à sous-munitions livrées à KievDepuis début juillet, l'Ukraine reçoit des armes à sous-munitions des États-Unis dans le cadre d'un nouveau lot d’aide militaire. Elles sont interdites par la Convention internationale de 2008, ratifiée par 120 pays.Les armes à sous-munitions contiennent un grand nombre de charges explosives plus petites qu’elles dispersent sur une grande superficie. Certaines de ces sous-munitions n’explosent pas à l’impact, se transformant en mines terrestres. Elles peuvent tuer ou mutiler des personnes longtemps après la fin d’un conflit.

