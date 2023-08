https://fr.sputniknews.africa/20230828/deux-drones-militaires-us-sapprochent-de-la-crimee-des-avions-russes-les-escortent-1061700432.html

Deux drones militaires US s’approchent de la Crimée, des avions russes les escortent

Deux drones militaires US s’approchent de la Crimée, des avions russes les escortent

Moins de 24 heures après qu’un chasseur russe a surveillé de près un drone de reconnaissance américain non loin de la Crimée, deux autres drones militaires US... 28.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-28T22:19+0200

2023-08-28T22:19+0200

2023-08-28T22:19+0200

russie

états-unis

international

crimée

drone

mq-9 reaper

rq-4 global hawk

ministère russe de la défense

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103062/25/1030622590_0:0:1400:789_1920x0_80_0_0_e69afaa77356bc3450813ec8dcf90864.jpg

Deux avions de chasse russes ont accompagné un drone de combat MQ-9 Reaper et un autre de surveillance, un RQ-4 Global Hawk, de l'Armée de l'air américaine, qui survolaient la partie sud-ouest de la mer Noire en direction de la frontière d'État russe, a déclaré ce 28 août le ministère russe de la Défense.Selon la Défense russe, les drones avaient été détectés par des systèmes de contrôle de l’espace aérien alors que les appareils sans pilote menaient des opérations de reconnaissance non loin de la péninsule de Crimée.Après l’arrivée des chasseurs, les drones militaires américains ont changé de cap avant de quitter le secteur, a conclu le communiqué.Des actions répétéesLe 27 août, la Défense russe avait annoncé qu’un Su-30 russe avait escorté un drone américain Reaper MQ-9 au-dessus de la mer Noire. De même, le 22 août, les chasseurs russes avaient décollé pour intercepter des drones MQ-9 Reaper et Bayraktar TB2 qui espionnaient à proximité de la Crimée, avait annoncé la Défense russe.Le 18 août, un drone espion américain Global Hawk avait, pour la première fois depuis mars, survolé la mer Noire près de la ville de Sotchi.

russie

états-unis

crimée

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, états-unis, international, crimée, drone, mq-9 reaper, rq-4 global hawk, ministère russe de la défense