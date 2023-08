https://fr.sputniknews.africa/20230827/un-su-30-russe-escorte-un-drone-espion-us-au-dessus-de-la-mer-noire-1061674137.html

Un Su-30 russe escorte un drone espion US au-dessus de la mer Noire

Un drone de reconnaissance américain Reaper MQ-9 a essayé de s’approcher des frontières russes au-dessus de la mer Noire. Un chasseur russe Su-30 a décollé... 27.08.2023, Sputnik Afrique

donbass. opération russe

international

russie

su-30

mq-9 reaper

chasseur-intercepteur

mer noire

ministère russe de la défense

drone

us air force

Les moyens de contrôle de l’espace aérien russe ont détecté ce dimanche 27 août un drone de reconnaissance américain MQ-9 Reaper en train de s’approcher des frontières russes au-dessus de la mer Noire, a communiqué le Centre national de gestion de la défense de Russie auprès de l’état-major général.Un chasseur Su-30 des forces de défense anti-aérienne a décollé pour se porter à sa rencontre afin de contrer une possible violation de la frontière d’État, a précisé l’instance dans un communiqué.Le chasseur russe a accompli sa mission tout en respectant les règles internationales de survol des eaux internationales et les normes de sécurité, assure le document. Le Su-30 est bien rentré à sa base aérienne.Vols de reconnaissance des MQ-9 Reaper renouvelés depuis marsLe 22 août, les chasseurs russes avaient intercepté des drones MQ-9 Reaper et Bayraktar TB2 qui menaient une reconnaissance aérienne à proximité de la péninsule de Crimée, annonçait la Défense. Selon le ministère, les deux appareils avaient par la suite changé de direction de vol avant de quitter les zones.Le 18 août, un drone de surveillance américain Global Hawk avait survolé la mer Noire près de la ville de Sotchi. Cela aurait été le premier vol d’un drone espion américain de ce type dans cette région depuis le mois de mars. Les drones stratégiques américains n’avaient plus survolé l’espace aérien au-dessus de la mer Noire après un incident impliquant un MQ-9 américain, qui était tombé dans la mer Noire loin de la péninsule après le passage d’un Su-27 russe.

russie

mer noire

international, russie, su-30, mq-9 reaper, chasseur-intercepteur, mer noire, ministère russe de la défense, drone, us air force, violation de la frontière