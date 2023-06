L’un des "prédateurs" les plus meurtriers: ce que vaut le drone de combat US Reaper MQ-9

https://fr.sputniknews.africa/20230605/lun-des-predateurs-les-plus-meurtriers-ce-que-vaut-le-drone-de-combat-us-reaper-mq-9-1059729364.html

Le drone de combat américain Reaper MQ-9 a effectué son premier vol en 2001. L’appareil capable de rester dans les airs pendant 24h a été développé pour aider les forces aériennes US à effectuer une surveillance des zones de haute altitude pendant une période prolongée.Propulsé par un moteur de 950 chevaux (712 kW), l'appareil peut développer une vitesse de 480 km/h transporter une charge de 1.746 kg. Il est muni de missiles Hellfire à guidage de précision et peut frapper profondément en territoire ennemi et éliminer des cibles de grande valeur sans impliquer de troupes au sol.Actuellement, il est prévu de renforcer sa capacité opérationnelle pour qu’elle atteigne jusqu’à 40h, pour l’utiliser dans l’US Marine Corps. C’est à la fin de 2023 que le drone devrait être intégré.Tueur de terroristes, mais pas seulementPar le passé, les drones Reaper avaient été largement utilisés en Afghanistan et en Irak lors de la tristement célèbre "guerre contre le terrorisme" du Président américain de l’époque George W. Bush en 2003 à la suite des attentats terroristes du 11 septembre 2001.Les appareils visaient à neutraliser les forces ennemies dans des pays qui subissent encore les séquelles de la guerre. Pourtant, les allégations de victimes civiles dues à l'utilisation de ces drones hantent toujours les autorités militaires américaines.Parmi certaines des cibles présumées de haut niveau tuées dans les frappes de ces drones figurent le fondateur de Daech* Abou Bakr al-Baghdadi et le chef militaire d'al-Qaïda* Mohammed Atef.Le général iranien Qasem Soleimani a également perdu la vie lors d'une frappe américaine ciblée avec le recours à ce drone en janvier 2020.Chute en mer NoireAu matin du 14 mars 2023, un MQ-9 a plongé dans la mer Noire après s'être livré à de vives manœuvres.Selon le ministère russe de la Défense, le contrôle aérien des Forces aérospatiales russes avait enregistré le vol du drone dans la zone de la péninsule de Crimée qui se dirigeait vers la frontière russe. Cependant, les avions de combat russes Su-27 envoyés pour l'intercepter ne sont pas entrés en contact avec l’appareil et n'ont pas non plus eu recours aux armes contre celui-ci.Un incident qui a remis en question l'efficacité de l'une des armes les plus importantes de l'arsenal américain.Un équivalent russeDéveloppé par le groupe russe Kronstadt, le drone de combat russe Orion est l'équivalent du drone Reaper MQ-9.Son constructeur qualifie l'Orion de "drone à grande endurance" qui se spécialise dans les missions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance aériennes de jour comme de nuit.Avec une portée de vol de 250 kilomètres, l'Orion peut non seulement traquer les avions ennemis, mais aussi les détruire à l'aide de son avionique avancée et de ses munitions de précision.

