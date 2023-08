https://fr.sputniknews.africa/20230828/des-artilleurs-russes-eliminent-un-obusier-de-lotan-en-ukraine--video-1061677047.html

Des artilleurs russes éliminent un obusier de l'Otan en Ukraine – vidéo

L’armée russe a réduit en cendres une unité d’artillerie utilisée par les troupes de Kiev sur l’un des axes de l’opération spéciale en Ukraine. Il s’agit d’un... 28.08.2023, Sputnik Afrique

Des militaires russes ont éliminé un canon d’artillerie tracté FH-70 de calibre 155 mm de fabrication des pays de l’Otan sur l’axe de Krasny Liman. C’est ce qu’a fait savoir à Sputnik un représentant du ministère russe de la Défense.Selon l’interlocuteur, les obusiers tractés russes D-20 et Msta-B ont balayé la cible au cours de tirs de contre-batterie.Dans une vidéo à la disposition de Sputnik, l’action des artilleurs russes et la destruction des objectifs sont présentées.En outre, des drones ont assisté à cette mission en permettant de déterminer les coordonnées des cibles ennemies.La source a aussi noté qu'il était possible d’anéantir rapidement les équipements de l’armée ukrainienne en utilisant un minimum de munitions grâce à la calibration en temps réel des tirs.

