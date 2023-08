https://fr.sputniknews.africa/20230802/un-obusier-russe-guiatsint-s-detruit-un-canon-automoteur-de-fabrication-allemande---video-1060993124.html

Un obusier russe Guiatsint-S détruit un canon automoteur de fabrication allemande - vidéo

Des artilleurs russes ont balayé une pièce d’artillerie de fabrication étrangère qui était utilisée par les troupes ukrainiennes sur l’un des axes de... 02.08.2023, Sputnik Afrique

Les artilleurs russes ont annoncé avoir éliminé un canon automoteur de fabrication allemande PzH 2000 dans la direction de Krasny Liman. En outre, des fortifications des forces ukrainiennes ont aussi été anéanties.Selon la Défense russe, les militaires ont réalisé des frappes à l'aide du canon automoteur russe Guiatsint-S de calibre 152 mm, ainsi que de complexes de reconnaissance d'artillerie et de drones.Dans une vidéo, à la disposition de Sputnik, les artilleurs ont fait part de leur travail et de leurs progrès.Ils racontent avoir réduit en cendres des points fortifiés ennemis ainsi que des équipements militaires de production étrangère.Les artilleurs ont annoncé avoir éliminé un canon automoteur de fabrication allemande PzH 2000. En outre, des fortifications des forces ukrainiennes ont aussi été anéanties.Selon la Défense russe, les militaires ont réalisé des frappes à l'aide de complexes de reconnaissance d'artillerie et de drones.

