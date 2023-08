https://fr.sputniknews.africa/20230828/ce-pays-dafrique-brille-dans-le-top-10-des-meilleures-destinations-pour-le-tourisme-viticole-1061692257.html

Ce pays d'Afrique brille dans le top 10 des meilleures destinations pour le tourisme viticole

Ce pays d’Afrique brille dans le top 10 des meilleures destinations pour le tourisme viticole

Située dans la province sud-africaine du Cap occidental, la baie de Walker figure dans la liste des 10 régions de renommée mondiale à ne pas manquer, rédigée... 28.08.2023

L’Afrique du Sud s’illustre dans la liste des 10 meilleures destinations pour les amateurs de bons vins, dressée par le magazine canadien The Travel.La baie de Walker, située dans la province du Cap occidental, à environ une heure du Cap, a notamment été sélectionnée.Cette région viticole a un climat maritime, en raison de sa proximité avec la côte, créant des conditions qui ralentissent le processus de maturation des raisins, relate le média. Les vins élaborés à Walker Bay ont tendance à posséder une concentration fruitée importante avec une acidité naturelle.La production de la baie Walker offre des variétés de pinot noir, de chardonnay et de sauvignon blanc de style bourguignon, ainsi que d'autres variétés à base de raisins merlot et syrah, note The Travel.Outre cette région, l’Afrique du Sud possède de larges vignobles de la vallée du Breede, toujours dans le Cap occidental. Le pays a été classé huitième producteur mondial de vins en 2022 avec 10,15 hectolitres, un volume représentant 3,93% du total mondial, selon les données de l'organisation internationale de la vigne et du vin (OIV).Autres directions clésDans cette liste se distinguent également plusieurs régions œnologiques européennes traditionnelles telles la zone de Bordeaux, la Toscane italienne et la Rioja espagnole. La vallée autrichienne de la Wachau et le Douro portugais les rejoignent.En dehors de l’Union européenne, on y trouve aussi la vallée chilienne Colchagua, les Finger Lakes dans l’État américain de New York, la région viticole australienne de McLaren Vale et la zone de Central Otago sur l’île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

