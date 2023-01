https://fr.sputniknews.africa/20230122/du-vin-au-secteur-financier-ce-que-lafrique-du-sud-est-prete-a-offrir-a-la-russie-1057672098.html

Du vin au secteur financier: ce que l’Afrique du Sud est prête à offrir à la Russie

L’Afrique du Sud est attractive pour les investissements russes, a estimé auprès de Sputnik l’ambassadeur du pays en Russie. Outre les opportunités dans les... 22.01.2023, Sputnik Afrique

afrique du sud

afrique subsaharienne

russie

commerce

exportations

vin

Le commerce, le tourisme, le secteur bancaire: l’Afrique du Sud propose plusieurs domaines d’investissements pour la partie russe, a déclaré à Sputnik Mzuvukile Jeff Maqetuka, ambassadeur sud-africain en Russie.Plus de vin et d’agrumesPour que les vins sud-africains acquièrent plus de visibilité sur le marché russe, le pays, qui est actuellement le 7e en livraison de vin en Russie, se penche sur l’augmentation de ses exportations.De plus, le pays envisage d’augmenter les exportations de fruits: du raisin, des agrumes, des prunes, des mangues et des avocats.Secteur financier et vols directsUn autre axe prometteur est celui des banques, a avancé le diplomate. Fondé par les Britanniques à l'image de la Banque d'Angleterre, le système bancaire sud-africain reste "dans l’air du temps" et se développe.L'Afrique du Sud discute également du lancement de vols directs avec la Russie. Il s’agira de 4 vols par semaine assurés par la compagnie russe Nordwind, selon le diplomate. Une mesure qui devrait stimuler le tourisme.InvestissementsDans le secteur énergétique, la société pétrolière publique PetroSA envisage de reprendre les pourparlers avec le géant gazier russe Gazprom. Le pays africain attend la réponse de RusHydro, entreprise russe spécialisée dans les centrales hydroélectriques, concernant des projets communs, a annoncé le diplomate.Possédant de vastes ressources minérales telles que l'or, les diamants, le charbon, le cuivre et l'uranium, l’Afrique du Sud voudrait élargir la coopération dans le domaine de l’exploration et minier.

