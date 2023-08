https://fr.sputniknews.africa/20230827/une-guerre-civile-sest-de-fait-declenchee-selon-le-conseiller-du-2e-president-ukrainien-1061672421.html

Les actions du Président Zelensky ont déjà provoqué une guerre civile en Ukraine alors que les déclarations de l’état-major général sur les succès de la... 27.08.2023, Sputnik Afrique

Les hommes ukrainiens refusent d’aller au front à cause de la politique de Volodymyr Zelensky qui a créé les prémices d’une guerre civile en Ukraine, a annoncé le 26 août Oleg Soskin, qui a été conseiller auprès du deuxième Président ukrainien, Leonid Koutchma (1994-2005).Selon lui, face à cette campagne d’enrôlement forcé et aux informations sur les pertes importantes, les hommes font de la résistance face aux représentants des autorités.Une contre-offensive de papierDe l’avis de l’ancien conseiller, les jours du régime de Kiev sont comptés puisqu’il perd le soutien des États-Unis sur fond de scandales autour de l’administration Biden.Kiev mène sa contre-offensive depuis le 4 juin sur les axes de Donetsk-Sud, d’Artiomovsk (Bakhmout) et de Zaporojié. Il a déjà engagé des réserves stratégiques formées et équipées par l’Otan. Mais selon Vladimir Poutine, ces efforts n’ont pas permis à l’Ukraine d’atteindre des résultats tangibles, ce qui mécontente les sponsors occidentaux de Kiev.À la mi-août, le ministère russe de la Défense a annoncé la poursuite de son offensive sur l’axe de Koupiansk. Les commandos du groupement Ouest russe ont amélioré leur position le long de la ligne de front dans cette région, a précisé l’instance. Au début du mois, l’armée russe a libéré le village de Novossiolovskoïé et cinq autres localités de la région.

