L'Union européenne prévoit de déployer une nouvelle mission militaire en Afrique de l'Ouest, rapporte le journal Welt am Sonntag.D’après la source, le signal de départ pour le Ghana, le Togo, le Bénin et la Côte d'Ivoire devrait être donné dès l'automne. Le nombre de militaires européens qui seront envoyés dans les pays concernés n'est pas encore connu.Outre la préparation d'opérations antiterroristes, il est également prévu de renforcer les forces de sécurité locales et leur soutien technique, selon le média.L’UE a pris cette décision par crainte du renforcement des positions des groupes djihadistes en Afrique de l’Ouest et au Sahel, relate le journal. Les gouvernements du Bénin et du Ghana auraient déjà envoyé des invitations officielles à l'UE.L’Occident déstabilise le continent africainQuoi qu’il en soit, l’Occident favorise la "mal gouvernance" en Afrique, a récemment déclaré auprès de Sputnik Afrique le panafricaniste burkinabé Abdoulaye Nabaloum. Selon lui, les événements au Niger montrent "la volonté des populations de ne plus vouloir l'assistance des Occidentaux".Les effets secondaires de la présence prolongée militaire ont été également pointés par l’ex-Président français Nicolas Sarkozy: "Aussi bonnes et généreuses soient nos intentions, toute mission qui s'éternise finit par nous faire apparaître [...] comme une force d'occupation", a-t-il dit dans une interview au Figaro.

