Cette nouvelle tactique de chair à canon utilisée par le commandement ukrainien, selon un officier

Pour trouver les snipers russes, le commandement de l’armée de Kiev envoie ses soldats directement en première ligne pour qu’ils attirent les tirs, a rapporté... 27.08.2023, Sputnik Afrique

Le commandement ukrainien se sert de ses soldats comme appâts pour détecter les snipers russes, a fait savoir auprès de Sputnik un officier du renseignement militaire russe.Selon lui, plusieurs militaires ukrainiens se déplacent sans se cacher dans la zone de visibilité des unités russes, à l’avant-garde. Les snipers ont tiré et éliminé l’un d’entre eux."Par conséquent, ils ont été pris pour cibles par l’artillerie ennemie. Plus tard, le char est apparu et a commencé à tirer sur tout le terrain", a ajouté l’interlocuteur de l’agence.Selon lui, les Ukrainiens utilisent cette tactique depuis peu sur cet axe, théâtre de combats intenses.Avancée des troupes russesDepuis des semaines, l’armée russe progresse dans cette zone, laquelle est située dans la région de Kharkov. Les forces armées de Kiev ont déjà dû se retirer du village de Sinkovka, a indiqué le 21 août le gouverneur de la région, Vitali Gantchev.Le jour même, la Défense russe a déclaré y avoir amélioré ses positions avancées. Elle y a aussi repoussé quatre attaques de brigades aéroportées et mécanisées ukrainiennes. Le 26 août, la Défense russe a de nouveau constaté quelques progrès de troupes russes aux avant-postes.

