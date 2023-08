https://fr.sputniknews.africa/20230822/un-officier-ukrainien-tire-sur-un-subalterne-en-pleine-offensive-russe--video-1061521049.html

Un officier ukrainien tire sur un subalterne en pleine offensive russe – vidéo

Lors des combats sur l’axe de Koupiansk, un soldat ukrainien a été blessé par son commandant, a indiqué à Sputnik une source proche du dossier, qui a aussi mis... 22.08.2023, Sputnik Afrique

Un commandant ukrainien a tiré contre l’un de ses soldats qui redoutait l’offensive russe près de la ville de Koupiansk, a fait savoir auprès de Sputnik une source proche du dossier.Elle a également fourni les images obtenues du smartphone d’un militaire tué lors du combat, lesquelles illustrent cette scène.Le téléphone se trouvait dans sa poche de gilet pare-balles et filmait. Sur la vidéo, on voit un militaire ukrainien courir avant d’être pris pour cible par un autre homme.D’après l’interlocuteur de l’agence, la blessure était peu banale alors que "toute une unité ukrainienne a péri lors de l’assaut":Et d’ajouter que "la personne qui a eu cette crise de peur est l’un des conscrits dont le moral est bas depuis longtemps", a ajouté l’interlocuteur de l’agence en citant des documents recueillis.Avancée des troupes russesDepuis des semaines, l’armée russe progresse sur l’axe de Koupiansk, dans la région de Kharkov. Les forces armées de Kiev ont déjà dû se retirer du village de Sinkovka, a indiqué le 21 août le gouverneur de la région, Vitali Gantchev.Le jour même, la Défense russe a déclaré que l’armée avait amélioré ses positions avancées dans cette zone. Elle y a aussi repoussé quatre attaques de brigades aéroportées et mécanisées ukrainiennes.

