Ces pays bientôt premiers d'Afrique en aéronautique, selon Forbes

Le Maroc, le Nigeria et l'Afrique du Sud sont des centres aéronautiques en plein essor. Ce qui fait de l'Afrique non seulement une destination pour les... 27.08.2023, Sputnik Afrique

L’aviation privée, commerciale et militaire prend son envol en Afrique; les locomotives de son développement sont leMaroc, le Nigeria et l'Afrique du Sud, a annoncé le 25 août le magazine américain Forbes.Selon Forbes, l’aéronautique africaine connaît une expansion rapide en raison de la croissance d’une classe moyenne au pouvoir d’achat élevé, de l’urbanisation et de la nécessité d'améliorer la connectivité. Ce changement montre le potentiel des économies et des populations africaines et reflète la tendance plus large de l'importance croissante de l'Afrique sur la scène internationale, estime le magazine.Porte d’entrée en AfriqueLe Maroc symbolise à lui seul la renaissance de l'aviation sur le continent, affirme le magazine. Depuis sa localisation en bordure de la Méditerranée, le pays se fraie un chemin dans le domaine de l'aviation, marqué par une croissance impressionnante. L’avionneur Airbus a récemment publié ses prévisions concernant le marché mondial pour la période 2023-2042. Selon Airbus, la demande de trafic passager devrait augmenter de 3,6 % par an ces vingt prochaines années. Selon Forbes, l’emplacement stratégique et le climat favorable aux investisseurs rendent le Maroc attrayant pour les entreprises aéronautiques internationales, y compris pour les constructeurs d'aéronefs.Plaque tournante en Afrique de l’OuestEn Afrique de l'Ouest, l'industrie aéronautique du Nigeria affiche une croissance notable. Avec une classe moyenne de plus en plus importante et une économie robuste, la demande de transport aérien dans le pays est en plein essor, note le magazine.Selon l'Association internationale du transport aérien, citée par Forbes, le marché du transport aérien nigérian devrait, selon le scénario des "tendances actuelles", croître de 174% au cours des 20 prochaines années. Cela se traduirait par 9,4 milliards de voyages supplémentaires d'ici 2037. Si elle est satisfaite, cette demande accrue soutiendrait environ 4,7 milliards de dollars américains de PIB et près de 555.700 emplois.À la pointe de l’aviation privée et militairePour Forbes, l'Afrique du Sud n'est pas seulement à la tête du secteur de l'aviation privée, mais façonne également le paysage de l'aviation militaire du continent. Équipée d'avions dernier cri, l'armée de l'air sud-africaine témoigne des performances du pays en matière d'aviation militaire.Quels autres pays pourraient être des leaders régionaux?Outre le Maroc, le Nigeria et l’Afrique du Sud, des pays comme le Kenya, l’Éthiopie et l’Égypte pourraient devenir des plaques tournantes de l’aéronautique africaine, estime Forbes.

