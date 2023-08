https://fr.sputniknews.africa/20230826/presidentielle-au-gabon-couvre-feu-instaure-et-internet-coupe-1061653092.html

Présidentielle au Gabon: Couvre-feu instauré et internet coupé

Après la fermeture des bureaux de vote pour la présidentielle et les législatives, les autorités gabonaises ont suspendu l'accès à Internet et décrété un... 26.08.2023, Sputnik Afrique

Un couvre-feu a été instauré et l'accès à internet a été suspendu au Gabon jusqu'à nouvel ordre ce samedi 26 août au soir à la fermeture des bureaux de vote pour la présidentielle et les législatives, a déclaré Rodrigue Mboumba Bissawou, le ministre de la Communication, à la chaîne de télévision publique. Selon lui, ces mesures ont été prises pour éviter "la propagation d'appels à la violence et des fausses informations", selon lui. Le 25 août, les autorités avaient aussi temporairement fermé les frontières du pays en raison des élections.Élections générales au GabonQuelque 850.000 Gabonais ont été appelés aux urnes ce 26 août pour élire le Président de la République, les députés et les élus locaux. Les bureaux de vote ont ouvert à 07h00 (06h00 GMT) dans les écoles et les lycées des différentes provinces du pays. Quatorze candidats sont en lice pour remporter la magistrature suprême, dont le Président sortant, Ali Bongo Ondimba, qui brigue un 3e mandat, après ceux de 2009 et de 2016.

