Les Gabonais aux urnes pour la présidentielle, les législatives et les municipales

Près de 850.000 électeurs inscrits dans ce petit pays d'Afrique centrale sont appelés à voter pour trois élections le même jour. Le Président Bongo brigue un... 26.08.2023, Sputnik Afrique

Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale, Abdou Abarry, a réitéré, vendredi dans un communiqué, un appel en faveur d'un processus électoral "apaisé, inclusif et crédible" au Gabon, où se déroulent ce samedi des élections générales.Quelque 847.000 électeurs sont appelés aux urnes dans le cadre de ces élections présidentielle, législatives et locales.Sur les 19 candidats au départ, 14 sont restés en lice pour le scrutin présidentiel. Cinq ont retiré leur candidature au profit du professeur d'économie Albert Ondo Ossa, désigné candidat unique de la plateforme Alternance 2023 qui regroupe les principaux poids lourds de l'opposition.Ali Bongo, Président depuis 14 ans, avait été élu une première fois en 2009 après la mort de son père Omar Bongo Ondimba, qui dirigeait le pays depuis plus de 41 ans.Les scrutins présidentiel et législatifs sont regroupés en un seul vote par le truchement d'un bulletin unique pour les candidats à la présidentielle et à la députation issus d'un même parti.La date de la publication des résultats n'est pas encore connue.

