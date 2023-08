https://fr.sputniknews.africa/20230826/les-militaires-russes-ont-teste-un-canon-laser-contre-les-drones-1061652535.html

Les militaires russes ont testé un canon laser contre les drones

Une nouvelle arme laser russe a abattu plusieurs drones différents lors d’essais organisés sur un polygone militaire de Russie, a appris Sputnik d’une source... 26.08.2023, Sputnik Afrique

Les militaires russes ont mené des tests réussis d’un laser capable de détruire plusieurs types de drones, a indiqué une source informée à Sputnik.Lors des tests, le laser infrarouge a "anéanti les drones en grillant leurs surfaces portantes ou en brûlant l’engin et tout le matériel embarqué", a-t-il détaillé.Armes laser dans le focus des armées du mondeLes grandes puissances mondiales cherchent depuis des années à créer des systèmes laser à courte portée capables d’abattre les missiles et les drones en vol. Les avantages de ces armes sont nombreux.La société américaine Lockheed Martin a mis au point en 2014 le laser baptisé Adam (pour Area Defense Anti Munitions) d’une puissance de 300 kW, capable de détruire des cibles aériennes à deux kilomètres de distance. Début août, la société a annoncé avoir fait passer ce canon de 300 à 500 kW tout en conservant sa compacité et une masse réduite.Un système similaire a aussi été créé par Boeing. Il s’agit du démonstrateur mobile de laser à haute énergie HEL MD monté sur un châssis de camion. Lors des essais, le HEL MD a pu détruire des obus de mortier de 60 mm et des drones en vol. La société n'a pas divulgué la portée du laser. Cependant, compte tenu de la portée des tirs de mortier otaniens de 60 mm, celle de ce laser pourrait également être estimée à 1,5 ou 2 km. Selon une vidéo présentée par Boeing, l’arme a endommagé l’empennage d’un avion sans pilote qui s’est écrasé.

