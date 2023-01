https://fr.sputniknews.africa/20230104/la-russie-se-dote-en-serie-de-nouveaux-systemes-de-guerre-electronique--1057502741.html

La Russie se dote en série de nouveaux systèmes de guerre électronique

La Russie se dote en série de nouveaux systèmes de guerre électronique

Au cours de ces deux prochains mois, la Russie lancera la production en série de nouveaux systèmes de guerre électronique destinés à lutter contre les drones... 04.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-04T16:02+0100

2023-01-04T16:02+0100

2023-01-04T16:02+0100

rostec

guerre électronique

drone

zala lancet (drone)

tos-1a solntsepek

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103776/49/1037764970_0:151:3103:1896_1920x0_80_0_0_16292353c2829ce74cbd833705313c7f.jpg

Le groupe russe Rostec est sur le point d’entamer la production en série de systèmes de guerre électronique et de lutte anti-drones.Contribution à l’arméeLe groupe a détaillé que ses entreprises augmentaient la production d’armements et de matériels de guerre et spéciaux. Il s’agit d’hélicoptères d’attaque et de transport, ainsi que de chasseurs, de bombardiers, d’avions à long rayon d’action et d’avions-écoles nouveaux ou modernisés.Rostec continue de livrer des systèmes de missiles Iskander-M et Pantsir-S et des chars T-72B3, T-72B3M, T-80 BVM et T-90M.L’armée reçoit d’autres armements de ce groupe, plus particulièrement des canons automoteurs Msta-S, Malka, Akatsia, Guiatsint, des mortiers automoteurs Tulpan et des lance-roquettes multiples TOS-1A Solnstepek (Cagnard) appelé aussi Bouratino.Un sujet particulier de fierté réside dans le drone-kamikaze Lancet. Impliqué dans l’opération militaire spéciale, il échappe même aux nouvelles armes laser, ce qui le rend presque invincible.

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

rostec, guerre électronique, drone, zala lancet (drone), tos-1a solntsepek