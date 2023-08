Les collectivités locales du Niger expriment leur soutien au CNSP

https://fr.sputniknews.africa/20230826/les-collectivites-locales-du-niger-expriment-leur-soutien-au-cnsp-1061653312.html

Tandis que l’ombre d’une intervention militaire plane sur leur pays, les associations des municipalités et des régions du Niger ont apporté leur soutien aux... 26.08.2023, Sputnik Afrique

afrique subsaharienne

niger

soutien

association

municipalité

déclaration

Les dirigeants des collectivités locales du Niger, réunis ce 26 août à Niamey, ont fait part de leur soutien aux militaires du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) au pouvoir dans le pays depuis le 26 juillet, dans une déclaration rédigée au nom de l'Association des municipalités du Niger (AMN) et de l'Association des régions du Niger (ARENI).Toutes les unités territoriales du Niger se déclarent prêtes à répondre positivement à tout appel des nouvelles autorités dans la poursuite de leur noble mission de sauvegarde de la patrie.Préservation de la paix et cohésion socialeOutre leur soutien au CNSP, les associations ont salué "la vision des nouvelles autorités, qui témoigne de leur engagement en faveur de la décentralisation, gage de développement local réussi pouvant induire la préservation de la paix et de la cohésion sociale tant indispensable au Niger dans le contexte actuel". Rejet des sanctions des institutions africainesDans le document, les collectivités ont également condamné les sanctions de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) prises à l'encontre du Niger, et ont critiqué "le comportement de certains dirigeants de ces organisations".De plus, elles ont aussi désapprouvé les cas d'"ingérence dans les affaires intérieures" du Niger par "certaines puissances étrangères qui se cachent derrière ces organisations", en appelant la CEDEAO et l'UEMOA à lever immédiatement les sanctions.Les militaires du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) dirigent, depuis fin juillet, le Niger après l'éviction du Président Mohamed Bazoum. Début août, une réunion d'urgence des chefs d'état-major de la CEDEAO à Abuja, au Nigeria, s’est soldée par la mise en place d’un plan d'urgence pour une intervention militaire au Niger. La CEDEAO a annoncé avoir fixé une date d’intervention tout en refusant de la rendre publique.

